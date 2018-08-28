У Нацбанку пояснили чергове знецінення гривні

Регулятор пояснює чергову девальвацію гривні виплатами відшкодування з ПДВ, обсяг яких за 3 дня склав 6,9 мільярда гривень.

Динаміка обмінного курсу гривні в останні кілька днів обумовлена тимчасовим фактором - традиційними для кінця місяця виплатами урядом відшкодування податку на додану вартість на користь бізнесу.

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Про це йдеться в коментарі директора департаменту відкритих ринків Національного банку України Сергія Пономаренка, переданому УНІАН.

За його словами, за останні 3 дні обсяг таких виплат становив 6,9 мільярда гривень, а в середньому за день обсяг відшкодування ПДВ протягом цих днів становить 2,3 мільярда гривень.

Пономаренко підкреслив, що це досить значна сума для українського валютного ринку, середньоденний обсяг пропозиції на якому становить близько 200 мільйонів доларів.

Він пояснив, що отримання відшкодування ПДВ експортерами зазвичай призводить до зниження пропозиції валюти з їх боку, оскільки їхні потреби в гривні тимчасово значно знижуються.

Також Пономаренко нагадав, що для згладжування надмірних коливань на валютному ринку в серпні Нацбанк провів низку інтервенцій, в ході яких з початку місяця продав 422 мільйони доларів, купив – 16,7 мільйона доларів.

"Національний банк продовжує уважно стежити за розвитком ситуації на валютному ринку і готовий і надалі здійснювати валютні інтервенції, щоб не допускати різких стрибків курсу. Разом з тим, якщо фактори, які склалися в економіці, зумовлюють тиск на ослаблення або посилення курсу, то курс має рухатися в потрібному напрямку, і Національний банк цьому руху не протидіє", - наголошується в коментарі.

У НБУ нагадали, що завдання регулятора - не утримувати курс гривні на певному рівні, а знизити інтенсивність коливань курсу і запобігти погіршення очікувань і формування ризиків для зниження інфляції до мети.

Довідка УНІАН. Українська гривня після зміцнення минулого тижня відновила падіння. У вівторок, 28 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 28,02/28,07 гривні/долар.

Історичний мінімум курсу української гривні відносно до долара США був зафіксований в лютому 2015 року і становив 30,01 гривні/долар.