Нацбанк значно ослабив курс гривні

Офіційний курс НБУ на 29 серпня: 100 USD – 2805,1217 гривні; 100 EUR – 3284,7975 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 29 серпня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2805,1217 (28 серпня – 2788,5240)

100 EUR – 3284,7975 (28 серпня – 3243,8900)

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,99/28,03 гривні/долар.

Поточні котирування на 6 копійок вище рівня відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,84/32,88 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,41/0,42 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 28,0634 гривні/долар.