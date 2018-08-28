Рахункова палата попереджає про ризик невиконання бюджету-2018

За даними відомства, план доходів загального фонду держбюджету в першому півріччі не виконаний на 15 мільярдів гривень.

Рахункова палата за результатами аналізу показників за перше півріччя цього року констатує ризики невиконання державного бюджету України на 2018 рік.

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Як повідомляється на сайті відомства з посиланням на главу Рахункової палати Валерія Пацкана, план доходів загального фонду держбюджету в першому півріччі не виконаний на 15 мільярдів гривень, а заборгованість підприємств з виплати заробітної плати зросла до найбільшого з 2010 року обсягу в 2,7 мільярда гривень.

При цьому, як зазначили в Рахунковій палаті, від Національного банку в першому півріччі надійшло 38 мільярдів гривень з 44,6 мільярда гривень річного обсягу коштів, а також отримано 8 мільярдів гривень разових надходжень від продажу 4G-ліцензій.

Зазначається, що з урахуванням проведеного розміщення облігацій зовнішньої державної позики на суму 56 мільярдів гривень, а також невиконання плану надходжень від приватизації держмайна на 4,5 мільярда гривень, загальне невиконання плану надходжень до загального фонду держбюджету становить 74 мільярди гривень.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України за січень-липень 2018 року виконаний з дефіцитом на рівні 13,356 мільярда гривень проти 27,003 мільярда гривень профіциту за аналогічний період попереднього року.

Держбюджет України на 2018 рік встановлює граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 мільярда гривень, або 2,4% ВВП.