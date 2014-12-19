Порошенко і Харпер розказали, коли має бути запроваджена ЗВТ між Україною та Канадою

Про це домовились президент України Петро Порошенко та прем’єр-міністр Канади Стівен Харпер під час телефонної розмови, що відбулася в п’ятницю, повідомила прес-служба глави держави

Також Порошенко та Харпер обговорили можливості збільшення економічної допомоги для України через механізм міжнародних фінансових організацій.

«Співрозмовники позитивно оцінили відновлення переговорів на експертному рівні щодо зони вільної торгівлі між Україною та Канадою та погодились, що вона має бути запроваджена до кінця 2015 року», - йдеться у повідомленні прес-служби.

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Порошенко, зокрема, подякував Харперу за канадську гостинність впродовж його відвідин Оттави 17 вересня. Прем’єр-міністр Канади відзначив, що візит українського президента був дуже успішний та мав позитивний резонанс у канадському суспільстві.

Порошенко також висловив особливу подяку за тверду підтримку України, яку Канада демонструє на міжнародних майданчиках, зокрема під час Саміту «Великої двадцятки» в австралійському Брісбені.

Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Президент висловив особливу подяку Канаді за рішення виділити Україні військово-технічну допомогу на суму 11 млн доларів США, яка включає комплекти одягу і взуття, зимове обмундирування, обладнання з розміновування, засоби зв`язку, прилади нічного бачення та інше оптичне спорядження, медичне обладнання, у т.ч. польовий мобільний госпіталь і медикаменти. Перша партія цієї допомоги вже надійшла, і очікується наступна.