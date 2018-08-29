Німеччина розглядає можливість надання фінансової допомоги Туреччині - ЗМІ

Німеччина побоюється, що економічні проблеми Анкари можуть призвести до нової хвилі мігрантів у європейські країни.

Влада Німеччини розглядає можливість надання екстреної фінансової допомоги Туреччині.

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Як повідомляє The Wall Street Journal, стурбованість Берліна викликає важка економічна ситуація в країні, зокрема, падіння курсу турецької ліри, передає kommersant. Німеччина побоюється, що економічні проблеми Анкари можуть призвести до нової хвилі мігрантів у європейські країни, а також дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході.

Джерела газети стверджують, що консультації з цього питання перебувають на ранній стадії, розглядається можливість надання великого пакета фінансової допомоги Анкарі або обмежених позик в конкретних сферах.

Раніше рейтингові агентства Standard & poor's і Moody's знизили оцінки кредитоспроможності Туреччини на тлі різкого послаблення ліри. Істотним ризиком економіки Туреччини залишається стан її банківського сектора, а також приватних корпорацій, яким в найближчий рік треба рефінансувати $180 млрд зовнішнього боргу.