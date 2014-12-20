Порошенко просить МВФ збільшити фінансову допомогу Україні

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

Співрозмовники обговорили економічну ситуацію в Україні, а також стан виконання сторонами зобов’язань в рамках програми МВФ Stand-By.

Лагард висловила підтримку Україні та позитивно оцінила формування парламентської коаліції і нового уряду. Це сприятиме належному втіленню реформ та стабілізації фінансово-економічної ситуації в Україні.

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Порошенко запевнив голову МВФ у послідовності України у виконанні зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом. Президент закликав МВФ розглянути збільшення фінансової допомоги для України.

Співрозмовники погодили подальший графік взаємодії на найближчий період.