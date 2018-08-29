Фонд гарантування продовжив ліквідацію шести банків

Зараз в управлінні Фонду знаходяться активи більш 90 збанкрутілих банків.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вирішив продовжити терміни ліквідації банків "КСГ Банк", "Чорноморський банк реконструкції та розвитку", "Морський", "Східно-промисловий комерційний банк", "Укркомунбанк" та "Укргазпромбанк".

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Як повідомляється на сайті Фонду, ліквідація банків продовжується на один рік, у тому числі "КСГ Банку" - до 30 серпня, "Чорноморського банку реконструкції та розвитку" - до 3 вересня, банку "Морський" - до 3 вересня, "Східно-промислового комерційного банку" - до 10 вересня, "Укркомунбанк" - до 13 вересня, "Укргазпромбанку" - до 14 вересня 2019 року включно.

Довідка УНІАН. В управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб перебувають активи понад 90 збанкрутілих банків на більш ніж 500 мільярдів гривень за балансовою вартістю.