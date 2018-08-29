Фіскальна служба похвалилася зростанням відрахувань до держбюджету

З початку року ДФС забезпечила збільшення надходжень до держбюджету одразу на 50 мільярдів гривень.

Державна фіскальна служба України в січні-липні поточного року забезпечила надходження до державного бюджету 395 мільярдів гривень, що на 15%, або на 50 мільярдів гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Про це на засіданні уряду в середу заявив в. о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан.

"Курс національної грошової одиниці порівняно з попереднім періодом залишається практично на тому ж рівні, що в принципі не дає можливість говорити, що це сталося саме за рахунок знецінення національної грошової одиниці", - зазначив Продан.

Особливу увагу він звернув на те, що з моменту, коли уряд офіційно оголосив боротьбу з контрабандою (20 червня), надходження за два місяці зросли на 23%, або 12,6 мільярда гривень, порівняно з червнем-серпнем 2017 року.

За словами Продана, досягти такого результату вдалося з кількох причин. Так, сьогодні повноцінно функціонує електронний кабінет платника податків, де майже всі послуги, які надає ДФС, можна отримати в режимі онлайн.

З березня цього року відновила роботу оновлена система блокування податкових накладних, що дозволило збільшити надходження від податку на додану вартість на 2,5-3 мільярди гривень.

Продан також повідомив, що у вересні почнеться реалізація проекту "електронний чек", завдяки якому будуть автоматизовані всі процеси оподаткування, що дасть можливість службі моніторити весь ланцюжок розмитнення вантажів.

У пунктах пропуску завершуються роботи по установці скануючих систем, а в жовтні мають завершити установку стаціонарних вагових комплексів, що також допоможе покращити показники ДФС, зазначив Продан.

Як повідомляв УНІАН, за час реалізації в Україні експериментального проекту зі створення умов для запобігання ухиленням від сплати митних платежів, – з 21 червня по 20 серпня – до держбюджету перераховано понад 66,7 мільярди гривень митних платежів, що на 23%, або 12,6 мільярда гривень, більше, ніж за аналогічний період минулого року.