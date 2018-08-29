В Україні від сьогодні на борги з аліментів буде нараховуватися пеня

З сьогоднішнього дня на всю заборгованість з аліментів, яка становить один рік і більше, автоматично збільшується на користь дитини.

З сьогоднішнього дня на борги з аліментів буде нараховуватися пеня.

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Про це на засіданні Кабміну заявив міністр юстиції Павло Петренко. Він зазначив, що в Україні у неповних сім'ях виховується більше трьох млн дітей.

"З сьогоднішнього дня на всю заборгованість з аліментів, яка становить один рік і більше, автоматично збільшується на користь дитини. Якщо заборгованість становить більше року, то нараховується пеня в розмірі 20%, якщо два і більше - на 30%, і більше трьох років - на 50%", - пояснив Петренко.

За його словами, одному з батьків, з яким живе дитина не треба буде бігати по інстанціях і збирати папери для перерахунку аліментів - все буде здійснюватися автоматично.

Глава Мін'юсту також підкреслив, що з сьогоднішнього дня також збільшується мінімальний розмір аліментів і вступають в силу нові правила вивезення дітей за кордон.

Заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко розповіла, що з 29 серпня набере чинності норма закону про накладення додаткових штрафів на суму боргу з аліментів.

Як повідомляв УНІАН, в Україні почали діяти зміни в рамках другого пакету законодавчої ініціативи "Чужих дітей не буває", які дозволяють виїжджати за кордон з дитиною одним з батьків без дозволу іншої сторони.