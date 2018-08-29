этот материал доступен на русском

Гривня нижче 28 за долар - НБУ продає валюту для підтримки курсу

13:22, 29 серпня 2018
Фінанси
858 0
Нацбанк оголосив аукціон з продажу валюти до 100 млн дол. / фото УНІАН

Читайте такожТривале піке: куди падає гривня і скільки коштуватиме долар

Як повідомляється на сайті НБУ, заявки банків на участь у торгах приймалися до 12:30.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до 11-00 встановилися на рівні 28,06/28,09 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними НБУ, динаміка обмінного курсу гривні в останні кілька днів зумовлена тимчасовим фактором - традиційними для кінця місяця виплатами урядом відшкодування податку на додану вартість на користь бізнесу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #курс гривні#курс євро#курс долара