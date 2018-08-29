Гривня нижче 28 за долар - НБУ продає валюту для підтримки курсу

Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до 11-00 встановилися на рівні 28,06/28,09 грн/дол.

Національний банк України сьогодні, 29 серпня, проведе аукціон з продажу іноземної валюти об'ємом до 100 млн дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, заявки банків на участь у торгах приймалися до 12:30.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до 11-00 встановилися на рівні 28,06/28,09 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними НБУ, динаміка обмінного курсу гривні в останні кілька днів зумовлена тимчасовим фактором - традиційними для кінця місяця виплатами урядом відшкодування податку на додану вартість на користь бізнесу.