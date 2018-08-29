Прем'єр хоче боротися з контрабандою за допомогою бізнесу та громадськості

За словами Гройсмана, Кабмін чи не вперше почав закручувати гайки там, де виявлені контрабандні схеми.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман звернувся до легального бізнесу та громадськості за допомогою у боротьбі з контрабандою.

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Про це глава уряду сказав на засіданні Кабінету міністрів у середу.

"Мені, як прем'єр-міністру України, нам, як уряду, в цій боротьбі потрібна суспільна підтримка. Я звертаюся до легального чесному бізнесу, "білим" імпортерам, нам потрібна ваша підтримка. Чи не вперше почали закручувати гайки там, де схеми виявлено", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Кабмін затвердив план боротьби з контрабандою, який передбачає координацію всіх правоохоронних органів і Державної фіскальної служби. Зокрема, уряд надав право співробітникам Національної поліції цілодобово знаходитися на митних пунктах для виявлення порушень.

Гройсман назвав найпопулярніші схеми контрабанди, на боротьбу з якими будуть сконцентровані зусилля правоохоронців і уряду: оформлення вантажних автомобілів як порожніх, хоча насправді вони заповнені дорогим товаром; перетин кордону великою групою осіб (так звані "піджаки"), яка частинами переносить партію товару в якості ручної поклажі; підміна документів на товар, що робить його дешевшим реальної вартості; використання так званого "шостого" методу розрахунку митної вартості, який є найменш визначеним і дозволяє приховувати "сірий" імпорт; використання офшорних компаній, коли через симуляцію порушень і подальше рішення суду нібито повертають товар, хоча насправді імпортують його; ввезення низькоякісного палива під виглядом "Євро-4". Крім того, голова уряду повідомив про кричущий випадок "чорного" імпорту нафтопродуктів, коли повний танкер заходить до нейтральних вод, з українського берега до нього підпливають невеликі судна і розвантажують його, після чого танкер виявляється практично порожнім і проходить митне оформлення.

За оцінкою уряду, ефективна боротьба з контрабандою дозволить залучити до бюджету близько 100 мільярдів гривень.