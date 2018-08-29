У Кабміні зібралися віддати всі борги пенсіонерам з окупованих територій, але є умова

Глава Мінсоцполітики зазначив, що пенсіонери на окупованих територіях мають право на отримання пенсій за весь період, протягом якого вони не отримували виплат.

Українські пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях, незалежно від терміну, отримають всі виплати по пенсіях, які не виплачувалися.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на заяву голови відомства Андрія Реви.

За його словами, чинним законодавством України передбачено лише два варіанти утворення заборгованості виплат пенсій - з вини підрозділів Пенсійного фонду, або з вини пенсіонера. Зараз же ми маємо ситуацію з форс-мажорними обставинами, викликаними військовим вторгненням і окупацією Російської Федерацією частини території України.

Він зазначив, що відповідну постанову має прийняти Кабмін.

"Ми повинні на законодавчому рівні врегулювати питання і сказати людям, що незалежно від того, коли була припинена виплата пенсій, вони мають право на неї протягом усього періоду незалежно від строку, за який їм пенсія не виплачувалась. Це треба прописати в постанові Кабміну і ми це обов'язково зробимо", – сказав Рева.

Він також зазначив, що необхідно припинити спекуляцію щодо пенсійних виплат на окупованих територіях, оскільки держава повністю визнає свої зобов'язання перед українцями, які вимушено залишилися в захоплених РФ населених пунктах.

Крім того, в прес-службі підкреслили, що на сьогодні Кабмін створив всі умови для виплат пенсій жителям окупованих населених пунктів на контрольованих державою територіях і постійно доопрацьовує цей механізм з метою мінімізації ускладнень для громадян і дотриманням законності та адресності виплат.