Експерт дав прогноз курсу долара в Україні до кінця року

Фінансовий аналітик вважає, що курс 40 гривень за долар - малоймовірний сценарій.

До кінця 2018 року курс долара в Україні може зрости до 28-29 грн/$, однак падіння до 40 грн, яку прогнозують деякі експерти, є малоймовірним сценарієм.

Про це заявив фінансовий аналітик Віталій Шапран. При цьому експерт заявив, що різка девальвація - "піарна ціна", передає "Обозреватель".

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"Повинен бути найгірший сценарій для економіки, поки що він не відчувається", - пояснив він.

"У вересні я б говорив про коридор 27,5-28,5 грн за долар. Це буде залежати від того, наскільки інтенсивно наші аграрії будуть у вересні здавати свою валютну виручку. Ціни на зерно непогані на світових ринках", - заявив фінансовий аналітик.

За його словами, "все йде за планом, і фундаментальних факторів для знецінення гривні немає".

"Я думаю, рік ми завершимо десь 28-29 грн за долар. Можливо, на готівковому ринку він підповзе до 30 грн, але не більше, оскільки кон'юнктура на світових ринках у третьому кварталі для України краща, ніж була у другому", - додав Шапран.

Раніше в НБУ заявили, що динаміка обмінного курсу гривні в останні кілька днів обумовлена тимчасовим фактором - традиційними для кінця місяця виплатами урядом відшкодування податку на додану вартість на користь бізнесу.