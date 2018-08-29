Гривня продовжує падіння

Поточні котирування на 5 копійок нижче за рівень відкриття торгів.

У середу, 29 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 28,11/28,13 гривні/долар.

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Як УНІАН повідомив ділер комерційного банку, поточні котирування на 5 копійок нижче рівня відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,81/32,83 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,41/0,42 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 28,1146 гривні/долар.

З метою уповільнити падіння курсу нацвалюти, сьогодні Нацбанк на валютному аукціоні продав банкам 65,3 мільйона доларів, або більше половини заявленого обсягу валюти.

Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 28,1134 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 80,4 мільйона доларів.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 28,1146 гривні/долар.