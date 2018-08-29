Туреччина протягом року має виплатити $179 мільярдів зовнішнього боргу

Основна частина боргу до погашення - близько $146 мільярдів припадає на приватний сектор, особливо банки.

Термін погашення зовнішнього боргу Туреччини обсягом близько 179 мільярдів доларів - майже чверть річного ВВП країни - настане протягом року, що завершується в липні 2019-го, повідомили аналітики JPMorgan, подавши сигнал про ризик різкого спаду в турецькій економіці.

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Про це повідомляє Reuters.

"Основна частина боргу до погашення - близько 146 мільярдів доларів - припадає на приватний сектор, особливо банки. Уряду необхідно виплатити або відстрочити погашення боргу в розмірі 4,3 мільярда доларів, інша частина припадає на організації держсектора", - йдеться в аналітичній записці JPMorgan.

Турецька ліра з початку року впала на 40% до долара на тлі побоювань про вплив на грошово-кредитну політику президента країни Тайіпа Ердогана і погіршення відносин з США.

Падіння ліри спровокувало страхи про те, що турецькі компанії можуть зіткнутися з труднощами в погашенні боргів у твердій валюті, а також спричинило тиск на європейські банки, що мають потенційні ризики в Туреччині.

JPM повідомив, що в 2017 році обсяг зовнішнього боргу Туреччини по відношенню до ВВП країни наближався до рекордних пікам, що спостерігалися безпосередньо перед фінансовою кризою в країні в 2001-2002 роках.

"Фінансові потреби в найближчі 12 місяців великі, а доступ до ринків став проблематичним", - йдеться в записці.

Протягом решти 2018 року термін погашення наступить для боргу в розмірі 32 мільярди доларів, показали підрахунки JPM, засновані на даних центробанку Туреччини.

"Оскільки міжнародні банки, швидше за все, щонайменше частково обмежать свої потенційні ризики в Туреччині, відстрочка погашення основної суми може виявитися складною для деяких організацій", - повідомили аналітики.

"У разі раптової зупинки потоків капіталу, ризики відстрочки погашення боргів будуть рости, а фінансувати дефіцит поточного рахунку платіжного балансу стане важко", - йдеться в записці.