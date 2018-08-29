Наглядова рада «ПриватБанку» оновила правління фінустанови

Банк скасував посаду першого заступника голови правління і скоротив кількість заступників голови до двох.

Наглядова рада «ПриватБанку» оновила структуру і склад правління фінустанови, у тому числі скасувала посаду першого заступника голови правління і скоротила кількість заступників голови правління до двох.

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Як повідомила УНІАН прес-служба банку, заступниками голови правління стали Галина Пахачук (управління проблемними активами та казначейством) та Ганна Самаріна (фінансовий директор банку).

Членами правління банку призначено Олега Сергеєва (корпоративний бізнес), Олександра Дрелінга (IT-директор банку), Сергія Харітіча (керівник електронного бізнесу).

До нового складу правління банку також увійшли три нових члени – Олексій Шабан (керівник роздрібного бізнесу), Лариса Чернишова (управління ризиками) і Ігор Лебединець (комплаєнс, фінмоніторинг та юридичний блок).

Валентина Ярмоленко залишається головним бухгалтером "ПриватБанку".

Також повідомляється, що банк надасть всі необхідні документи щодо новопризначених членів правління (Олексій Шабан, Лариса Чернишова та Ігор Лебединець) до Національного банку України для відповідного узгодження найближчим часом.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. 18 грудня 2016 року Кабінет міністрів вирішив націоналізувати банк, керуючись рекомендаціями Ради нацбезпеки і оборони за пропозицією Національного банку.