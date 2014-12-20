ДФС пропонує разову податкову амністію для фізосіб

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус.

«ДФС пропонуватиме фізособам разове добровільне декларування готівки і майна, при цьому ніяких санкцій не буде, - сказав Білоус. – Це так звана податкова амністія для громадян. Пізніше дані разових декларацій враховуватимуться при порівнянні доходів і витрат. Такий метод контролю використовується в багатьох країнах. Це ефективний інструмент протидії корупції і ухиленню від сплати податків».

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