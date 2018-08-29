Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну зріс на мільярд доларів

Найбільший приріст інвестицій - з Нідерландів.

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) у першому півріччі зріс на 1,039 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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За інформацією Держстату, за цей період надійшло 1,259 млрд грн нових інвестицій, але при цьому вибуло 278,7 млн дол., а позитивна переоцінка становила 58,6 млн дол.

Згідно з наведеними даними, найбільший приріст інвестицій - з Нідерландів (452 млн дол.), Кіпру (257,8 млн дол.), Німеччини (48,9 млн дол.).

Найбільший обсяг інвестицій, що надійшли, або 59,6%, спрямований в фінансову і страхову діяльність, 9,6% - в оптову та роздрібну торгівлю, 8,2% - у промисловість.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення операції Об'єднаних сил.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Держстату, надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України за 2017 рік становило 1,871 млрд дол., зокрема найбільший обсяг інвестицій надійшов з Кіпру.

Національний банк оцінив приплив прямих іноземних інвестицій в економіку України в 2017 році в 2,307 млрд дол., зокрема без урахування операцій конвертації банками боргу в статутний капітал - в 1,8 млрд дол.