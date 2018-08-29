Міжнародний платіжний сервіс PayPal відкрив послугу грошових переказів зі США до України

Перекази доступні через дочірню структуру Xoom.

Популярний у всьому світі платіжний сервіс для розрахунків в інтернеті PayPal відкрив послугу грошових переказів зі США до України через дочірню структуру Xoom.

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Про це повідомив керівник проектного офісу з впровадження PayPal в Україні Ілля Кенігштейн в соцмережі Facebook.

«Xoom - це система переказу грошових коштів, яку PayPal купив у листопаді 2015 року. Раніше Xoom дозволяв пересилати грошові кошти в 44 країни, України в цьому списку не було. Починаючи з сьогоднішнього дня, Xoom дозволяє пересилати гроші зі США в 130 країн світу, у список яких входить Україна», - написав Кенігштейн.

За його словами, для України включили сервіс Cash Pickup, який дозволяє одержувачу в нашій країні забрати грошовий переказ в одному з банків, включаючи Ощадбанк», «ПриватБанк», «Універсал Банк», «Правекс Банк», «Укргазбанк».

Також він повідомив, що за допомогою сервісу можна пересилати до 2999 дол. у добу, але не більше 6000 дол. за 30 днів. Розширювати ці ліміти можна через форму на сайті, надавши додаткові документи.

Довідка УНІАН. PayPal - міжнародна електронна платіжна система, що діє з 1998 року і стала найбільш популярною для розрахунків в інтернеті. PayPal використовують понад 230 млн людей у 190 країнах світу. PayPal виступає посередником між продавцем і покупцем, забезпечуючи найвищу надійність оплати платіжними картами VISA, MasterCard, American Express та інших платіжних систем.