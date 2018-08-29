Мінекономрозвитку готує законопроект про саморегулювання в Україні

Планується, що саморегулівні організації можна буде створити практично за всіма видами діяльності, що зараз поки неможливо.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України до кінця 2018 року після консультацій з громадськістю розробить законопроект про саморегулювання в Україні, повідомила прес-служба міністерства.

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Як наголошується в повідомленні, такий строк вказано в плані заходів щодо реалізації Концепції реформування інституту саморегулювання в Україні, який було затверджено Кабінетом міністрів на засіданні в середу.

«Закон є суттєвою перевагою для об'єднань суб'єктів господарської або професійної діяльності, які претендують на набуття статусу саморегулівних організацій (СРО), адже завдяки йому створювати СРО можна буде практично за всіма видами діяльності, що зараз поки неможливо. Органи, які реалізують функції держави з регулювання господарської або професійної діяльності, будуть позбавлені таких функцій і делегують їх СРО», - сказано в повідомленні.

У міністерстві відзначили, що діючі саморегулівні організації збережуть свій статус до прийняття закону, а вже після цього будуть впроваджені нові механізми надання статусу СРО.

Довідка УНІАН. Саморегулівні організації (СРО) - це об'єднання бізнесу за видами діяльності. Статус СРО дає можливість самостійно встановлювати норми, стандарти в тій чи іншій сфері без втручання держави, а також регулювати як внутрішні відносини, так і відносини зі споживачами. Прикладами саморегулівних організацій в світі є Канадська організація з рекламних стандартів, Рада з питань регулювання інтелектуальної власності у Великобританії, Рада з державних стандартів бухгалтерського обліку в США. В Україні також діють СРО, наприклад, Всеукраїнська асоціація ломбардів, Українська федерація убезпечення та ін.