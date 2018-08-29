Гривня продовжує втрачати позиції: курси валют

Котирування гривні на міжбанку до закриття торгів встановилися на рівні 28,13/28,15 грн/дол.

У середу, 29 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,13/28,15 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 7 копійок нижчі за рівень відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,86/32,88 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 28,1146 грн/дол.

Офіційний курс НБУ на 30 серпня: 100 USD – 2811.6426 грн; 100 EUR – 3278.3753 грн

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 30 серпня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2811.6426 (29 серпня – 2805.1217)

100 EUR – 3278.3753 (29 серпня – 3284.7975)