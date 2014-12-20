Бюджет оборони на 2015 рік становитиме 86 мільярдів гривень

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони україни Олександр Турчинов під час брифінгу за підсумками сьогоднішнього засідання, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, дискусії щодо формування оборонного бюджету тривали впродовж усього тижня.

Читайте такожПорошенко обіцяє не економити на обороні: ми не маємо права"Але ми виходимо на ті цифри, які були заплановані, зокрема, і під час формування коаліції, в коаліційній угоді та зафіксовані в програмі дій уряду. Оборонний бюджет, а також бюджет на безпеку будуть фактично в обсязі, які дорівнюють 5% від ВВП. В тому числі, бюджет оборони - 3% ВВП, 2% - бюджет безпеки", - сказав Турчинов.

Він уточнив, що загалом бюджет оборони та безпеки становитиме 86 млрд грн.

"Це 86 млрд грн. Це колосальне збільшення бюджету на даний напрямок... З цих 86 млрд, 80 млрд грн будуть передбачені в загальних цифрах бюджету, і на 6 млрд уряд видаватиме державні гарантії під закупівлю озброєння, війскової техніки та необхідних для збройних сил матеріально-технічних ресурсів в межах державного оборонного замовлення", - констатував секретар РНБО.

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