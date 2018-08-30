Росія виявилася лідером з інвестицій в Україну цього року

На другому місці за вкладом інвестицій в Україну знаходиться Кіпр.

Росія інвестувала в розвиток діяльності в Україні 436 млн доларів.

Про повідомляє DT.ua з посиланням на дані Державної служби статистики.

Протягом січня-червня в Україну надійшло 1,2 млрд доларів інвестицій, тож російська частка становить 34,6% від загального обсягу. На другому місці з інвестицій в Україну виявився Кіпр, який вклав 219 млн доларів. Нідерланди з 207,7 млн доларів виявилися третіми.

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Повідомляється, що 59,6% інвестицій спрямовано у фінансову та страхову діяльність, 9,6% - в оптову і роздрібну торгівлю, 8,2% - у промисловість, інформацію і телекомунікації.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів України здійснило приватне розміщення короткострокових облігацій зовнішніх державних позик серед провідних міжнародних інвесторів. В оприлюдненій інформації зазначається, що Україна запозичує 725 млн доларів США. Повернути ці кошти держава зобов’язується у 2019 році.