Білорусь переводить розрахунки з Росією в долари

Білорусь домовилася з Росією фіксувати ціни на експортовані продовольчі продукти до цієї країни в доларах.

Про це повідомив сьогодні журналістам у Раді Міністрів заступник прем'єр-міністра Білорусі Михайло Русий за підсумками зустрічі високого рівня за участю віце-прем'єрів двох країн, яка відбулася вчора в Москві, передає БЕЛТА.

"Ми домовилися, щоб ціни на продукцію, яку ми плануємо на експорт в Росію, були фіксовані в доларах за фактом передоплати за курсом Центробанку Російської Федерації. Російська сторона згодна - так зручно працювати, не треба кожен день розглядати контракти і не треба піддавати один одного якимось сумнівам", - сказав віце-прем'єр.

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Він звернув увагу, що якість білоруської продукції висока. "Питання цінового характеру ми постійно відпрацьовуємо для того, аби наші підприємства не мали збитків. Для цього білоруська сторона моніторить ситуацію з цінами", - додав Михайло Русий.

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Як повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко 18 грудня на нараді з економічних питань зажадав від уряду Білорусі вести розрахунки з Росією в твердій валюті - доларах або євро.