Нацбанк видав 1,3 мільярда гривень рефінансування двом банкам

Кошти отримали «Альфа-Банк» і банк «Південний».

Національний банк України у серпні видав 1,315 млрд грн рефінансування на термін понад 30 календарних днів двом банкам.

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Як повідомляється на сайті НБУ, 23 серпня «Альфа-Банк» отримав 835 млн грн під заставу державних облігацій України.

Також 23 серпня 480 млн грн отримав банк «Південний» під заставу іноземної валюти.

Відзначається, що кредити видані з допомогою проведення тендеру.

Згідно з наведеними даними, до цього в поточному році кредит НБУ на термін понад 30 календарних днів отримував тільки «ПриватБанк», який у січні залучив 2,3 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування на 1 серпня 2018 року становив 58,580 млрд грн, що на 14,7% нижче за показник на початок року.

У 2017 році обсяг заборгованості українських банків перед НБУ за кредитами рефінансування скоротився на 7,9%.