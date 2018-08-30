Глава "Нацкорпуса" Білецький отримав в подарунок від батька ділянку землі за 1,7 мільйона

За даними декларації, батько нардепа Білецький Євген подарував синові близько 6 соток землі у Харкові.

Голова партії "Національний корпус", засновник полку "Азов" Андрій Білецький отримав від батька у подарунок земельну ділянку вартістю майже 1,7 мільйона гривень.

Про це свідчать дані декларації Білецького на сайті Єдиного реєстру.

Так, за даними декларації, батько нардепа Білецький Євген подарував синові близько 6 соток землі у Харкові.

Як повідомив "Українській правді" сам Білецький, це був подарунок на день народження, яке він святкував 5 серпня.

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"Так, я отримав в подарунок від батька земельну ділянку в честь дня народження 5 серпня. Цю ділянку він придбав ще в 2006 році в іншого власника – фізичної особи", - сказав він.

На прохання прокоментувати високу вартість землі (понад 10 тисяч доларів за одну сотку – ред.), депутат уточнив, що ділянка дорогою, тому що розташований майже в центрі міста.

"Така вартість ділянки була встановлена експертною оцінкою, оскільки при внесенні змін до реєстру нотаріус вимагає відповідний документ про оціночної вартості. Оскільки це майже центр Харкова, то ціна цілком виправдана. Більше того, наскільки мені відомо, в інших районах Харкова вартість землі становить майже 20 тисяч доларів за сотку, тобто вдвічі більше", - підсумував Білецький.

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