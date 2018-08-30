Вартість долара в обмінниках підскочила до 28,30 гривень, євро - 33

Продати долари можна за 28,10 грн.

Вартість долара в обмінних пунктах київських сьогодні, 30 серпня, підскочила до 28,30 грн, євро – до 33 грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 28,10 грн, євро - за 32,50 грн за одну грошову одиницю.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до 11:00 встановилися на рівні 28,18/28,26 грн/дол.

Довідка УНІАН. Українська гривня після зміцнення минулого тижня відновила падіння. У середу, 29 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,13/28,15 грн/дол.

Нацбанк пояснює черговий виток девальвації гривні виплатами відшкодування з ПДВ.

Історичний мінімум курсу української гривні до долара США був зафіксований у лютому 2015 року і становив 30,01 грн/дол.