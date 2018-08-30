Євро на міжбанку подолав психологічну позначку

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 28,26/28,28 грн/дол. Поточні котирування на 8 копійок нижчі за рівень відкриття торгів.

У четвер, 30 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на середину торгів встановилися на рівні 28,26/28,28 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 8 копійок нижчі від рівня відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 33,02/33,05 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 28,2685 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, вартість долара в київських обмінних пунктах сьогодні, 30 серпня, підскочила до 28,30 грн, євро - до 33 грн.