Ліквідацію банку «Старокиївський» знову продовжили

Ліквідація продовжується на рік.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, як і роком раніше, продовжив ліквідацію банку «Старокиївський» на один рік - до 17 вересня 2019 року включно.

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Як повідомляється на сайті фонду, на аналогічний період продовжуються повноваження ліквідатора банку Світлани Грошової.

Довідка УНІАН. «Старокиївський банк» працював на ринку України з 1991 року. ЗМІ асоціювали фінустанову з київськими банкірами Дмитром Віленським і Юрієм Яременком. У червні 2014 року Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в банк, а у вересні почав процедуру ліквідації фінустанови.