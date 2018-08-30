НБУ для порятунку гривні продав банкам майже $50 мільйонів

Загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах становив 66,6 мільйона доларів.

Національний банк України на валютному аукціоні продав банкам 49,4 мільйона доларів, або майже весь заявлений обсяг валюти.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 28,2784 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 66,6 мільйона доларів.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 склало 28,2685 гривні/долар.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 28,26/28,28 гривні/доллпр.

Поточні котирування на 8 копійок нижче за рівень відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 33,02/33,05 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,41/0,42 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 28,2685 гривні/долар.

Як повідомляв УНІАН, вартість долара в обмінних пунктах київських сьогодні, 30 серпня, підскочила до 28,30 гривні, євро – до 33 гривень.