Росія не є лідером з інвестицій до України – експерт

Потрібно враховувати дані про відтік та переоцінку інвестицій. І більшість вкладень з РФ - бухгалтерські операції, а не реальні інвестиції.

Російська Федерація не є лідером за обсягом прямих іноземних інвестицій до України в першому півріччі, оскільки потрібно враховувати дані про відтік і переоцінки інвестицій.

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Про це написав фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків в соцмережі Facebook, називаючи висновки про лідерство РФ за обсягами прямих інвестицій до України в першому півріччі маніпулятивними.

"Приплив прямих іноземних інвестицій - 436 мільйонів доларів. Зниження інвестицій та інші операції (у тому числі переоцінка капіталу) - 409 мільйонів доларів. Чистий приріст – нижче 27 мільйонів доларів за перше півріччя", - пояснив Демків, коментуючи показники по РФ.

Крім того, як зазначив експерт – левова частка надходжень інвестицій з Росії - це бухгалтерські операції, а не реальні інвестиції. "Банки перебувають під дією санкцій, тому не можуть погашати борг перед своїми материнськими банками в РФ. Тому і змушені конвертувати його в капітал і сподіватися на покупця або здачу банківської ліцензії", - додав Демків.

Він нагадав, що в першій половині року "Ощадбанк" докапіталізували на 8,3 мільярда гривень, "ВТБ Банк" - на 2,2 мільярда гривень, що в сумі становить 403 мільйона доларів або 92% загальних надходжень інвестицій з РФ.

Як повідомляв УНІАН, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) в першому півріччі зріс на 1,039 мільярда доларів, у тому числі найбільший приріст інвестицій - з Нідерландів (452 мільйонів доларів), Кіпру (257,8 мільйона доларів) та Німеччини (48,9 мільйона доларів).