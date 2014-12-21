Україна може отримати фінансову допомогу в 2 млрд євро до Нового року - Туск
Глава Європейської ради Дональд Туск припустив, що Україна може отримати фіндопомогу в розмірі 2 млрд євро від ЄС, США, Канади та МВФ до кінця поточного року.
Про це він заявив в інтерв'ю "Польському радіо", передає ТСН.
"Насправді ми маємо справу з ситуацією, яка вимагає негайної реакції, і не слід чекати до наступного року, тому що в наступному році може бути занадто пізно. Це, в першу чергу, фінансова допомога, і ми до цього готові. Це не буде така сума, якої Україна потребує, оскільки ці потреби дуже великі, але це серйозна сума", - сказав Туск.
За його словами, другим важливим елементом підтримки України є гуманітарна допомога.
"Нам допомогли... Ми, поляки, краще знаємо, яке важливе значення має допомога у критичний час", - підкреслив глава Євроради.
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Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.
Порошенко запевнив главу МВФ в послідовності України у виконанні зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом. Президент закликав МВФ розглянути збільшення фінансової допомоги для України.