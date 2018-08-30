Суд Лондона оголосить рішення по "боргу Януковича" в середині вересня

Україна вважає цей кредит "хабарем" Кремля колишній українській владі за відмову від євроінтеграції, тоді як російська сторона наполягає на його погашенні.

Суд Лондона 14 вересня оголосить остаточне рішення за позовом Росії проти України щодо боргу за єврооблігаціями нашої країни на 3 мільярди доларів, викупленим РФ у грудні 2013 року згідно з домовленістю між російським президентом Володимиром Путіним і тодішнім главою нашої держави Віктором Януковичем.

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"У п'ятницю, 14 вересня 2018 року, о 10.30, буде дано заключне рішення по справі A4/2017/1755 The Law Debenture Trust Corporation P. L. C (представник Росії в спорі) проти України в особі міністра фінансів України, чинного за дорученням Кабінету міністрів України", - сказано в графіку, опублікованому на сайті суду.

Високий суд Лондона почав розгляд позову Росії проти України за єврооблігаціями нашої країни на 3 мільярди доларів у січні 2016 року. Україна вважає цей кредит "хабарем" Кремля колишньої української влади за відмову від євроінтеграції, тоді як російська сторона наполягає на його погашенні.

В березні 2016 року Лондонський суд схвалив прискорений розгляд позову РФ, проте Україна подала апеляцію на це рішення. Наприкінці липня суд задовольнив клопотання про повне припинення виконання рішення до завершення розгляду апеляції нашої країни.

У січні поточного року Апеляційний суд Англії відклав винесення рішення на більш пізній термін.