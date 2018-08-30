НБУ опустив офіційний курс гривні до долара та євро

Офіційний курс НБУ на 31 серпня: 100 USD – 2827,9437 гривні; 100 EUR – 3306,4318 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 31 серпня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2827,9437 (30 серпня – 2811,6426)

100 EUR – 3306,4318 (30 серпня – 3278,3753)

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Як повідомляв УНІАН, 30 серпня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,25/28,29 гривні/дол.

Поточні котирування на 8 копійок нижче рівня відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,94/32,98 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,41/0,42 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 28,2685 гривні/долар.