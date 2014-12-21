Експерти розповіли, яким буде курс долара в 2015 році і на скільки подорожчає життя в Україні

Про це заявили експерти у сюжеті ТСН.Тиждень.

Зокрема, з приводу курсу долара говорять навіть про найгірший сценарій - 25 гривень за долар. А ще гірше ситуація буде, якщо Міжнародний валютний фонд не дасть Україні чергові кредити.

В уряді не бачать іншого виходу, ніж позичати у МВФ і шукати інших іноземних донорів. Вони повинні перекрити фінансові потреби країни на наступний рік. Україні потрібно десь знайти мінімум 25-26 мільярдів доларів допомоги. З них 11-12 млрд може виділити МВФ.

Падіння економіки в наступному році може скласти 5%, прогнозують прискорене зростання інфляції і зростання безробіття, яка може досягти 9-10%.

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Ринок праці буде переживати ще більш складні часи - вже зараз навіть у столиці на неформальних біржах влаштуватися можуть одиниці. Пенсійний вік, ймовірно, підвищать. Мінімальний дохід будуть тримати на нинішньому рівні.

Ще одне - вимога кредиторів країни для нашого ж спасіння - підвищити тарифи на житлово-комунальні послуги. Не виключено, що тарифи на холодну і гарячу воду, електрику зростуть в чотири рази.

На їжу буде впливати все: від панічних настроїв людей, що здатні змітати прилавки, до вартості транспортного пального. Принаймні, на бензоколонках цінники змінюють кожен день.

Україна руками прем'єр-міністра Арсенія Яценюка вже завтра планує залучити для малого і середнього бізнесу надзвичайну кредитну програму від Євросоюзу.