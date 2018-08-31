У Венесуелі затримали понад 130 осіб за "спроби дестабілізації економіки"

Ці люди підозрюються у таких злочинах, як перепродаж, спекуляція, скупка зі спекулятивною метою, бойкот та дестабілізація економіки.

Венесуельська влада затримала за останній тиждень 131 особи за підозрою в "дестабілізації економіки і саботажі фінансових заходів", прийнятих урядом.

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Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву генерального прокурора республіки Тарека Вільяма Сааба.

"Ці особи підозрюються у таких злочинах, як перепродаж, спекуляція, скупка зі спекулятивною метою, бойкот і дестабілізація економіки", - цитує агентство Саба. Генпрокурор додав, що з 131 затриманого лише 10 були відпущені на свободу. Ще 92 особи опинилися під арештом, щодо решти 29 - вжиті інші заходи, які обмежують свободу пересування. За словами Сааба, серед підозрюваних чимало керівників великих торговельних мереж.

20 серпня у Венесуелі була проведена деномінація. Уряд вирішив прибрати з купюр п'ять нулів і прив'язати нову валюту - суверенний болівар - до венесуельської криптовалюти петро. Її вартість прирівняна до ціни бареля видобутої в країні нафти і становить близько $60. Перед тим як приступити до реалізації реформи, президент Ніколас Мадуро оголосив про підвищення з 1 вересня мінімальної зарплати в десятки разів - до 1800 суверенних боліварів (180 мільйонів за старим курсом) - і прив'язки її до петро.

В останні роки Венесуела переживає гостру соціально-економічну кризу, що супроводжується стрімким зростанням цін, дефіцитом продовольства і ліків, а також девальвацією болівара. Згідно з останніми оцінками парламентського комітету з фінансів, у липні інфляція в Венесуелі в річному вирахуванні становить майже 83000%. МВФ прогнозує інфляцію в мільйон відсотків до кінця року. Офіційні дані про зростання цін у країні не публікуються вже кілька років.