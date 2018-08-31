Трамп передумав підвищувати зарплати федеральним держслужбовцям

Президент США вирішив, що на 2019 рік підвищення загальних та районних виплат в США буде нульовим.

Президент США Дональд Трамп скасував заплановане на січень підвищення заробітної плати цивільних держслужбовців.

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Про це повідомляють РИА Новости з посиланням листі американського президента Конгресу, яке було опубліковано Білим домом.

З січня 2019 року планувалося збільшити зарплату всім службовцям на 2,1%, а також підняти так звані районні виплати на 25,7%.

"Я вирішив, що на 2019 рік підвищення загальних виплат і районних виплат буде нульовим", - йдеться в листі Трампа.

Таке рішення він пояснив тим, що зростання одних тільки районних виплат буде коштувати бюджету 25 мільярдів доларів, а федеральний бюджет не може забезпечити таке підвищення. Військових ці рішення не зачіпають. Як очікується, вони отримають надбавку у розмірі 2,6%.

Подібним чином Трамп вчинив і з коригуванням зарплат цивільних бюджетників у січні 2018 року, однак тоді підвищення не було скасовано повністю: загальні виплати зросли в середньому на 1,4%, а районні - на 0,5%.

За американським законодавством загальне підвищення зарплат цивільних чиновників відбувається на початку року автоматично, якщо президент і конгрес не внесуть відповідних змін. Конгрес може запропонувати інший варіант, проте він все одно має бути підписаний президентом.