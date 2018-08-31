Україні до кінця року потрібно виплатити $3,2 мільярда за зовнішнім боргом

В тому числі погашення боргу на $1,8 мільярда і $1,4 мільярда за його обслуговування.

Обсяг майбутніх виплат України по зовнішньому державному державою боргу до кінця 2018 року становить 90,98 мільярда гривень, або 3,24 мільярда доларів за поточним курсом Національного банку України.

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Як свідчить графік прогнозних боргових платежів на сайті Міністерства фінансів за угодами, діючим на 27 серпня, в тому числі - погашення боргу на 50,14 мільярда гривень (1,78 мільярда доларів) і 40,84 мільярда гривень (1,45 мільярда доларів) за його обслуговування.

У 2019 році платежі з погашення та обслуговування зовнішнього державного боргу становитимуть 143,54 мільярда гривень (5,1 мільярда доларів), у 2020 році – 169,92 мільярда гривень (6,04 мільярда доларів)

Загалом за період з 2018 по 2045 рік включно Україні належить сплатити зовнішнім кредиторам 1,483 трильйона гривень, що за поточним офіційним курсом становить 52,79 мільярда доларів.

Довідка УНІАН. Обсяг державного та гарантованого державою боргу України за січень-липень 2018 року скоротився на 0,8% в доларовому еквіваленті - до 75,71 мільярда доларів, що на 5,4% у гривневому еквіваленті до 2,026 трильйона гривень.

Міжнародні резерви України на 1 серпня 2018 року становили 17,749 мільярда доларів, що на 5,6% нижче показника на початок року.

Національний банк до кінця року очікує надходження в резерви близько 5 мільярдів доларів, включаючи черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду, кредити Світового банку та Європейського Союзу, а також кошти від розміщення євробондів.