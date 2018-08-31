НБУ оштрафував банк за неналежне управління ризиками

Штраф застосували до "Айбокс Банку" на 462 тисячі гривень.

Національний банк України за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу в серпні оштрафував один банк - "Айбокс Банк" - на 462 тисячі гривень.

Читайте такожВ Україні можуть посилити контроль за грошовими переказами - ЗМІ

Як повідомляється на сайті НБУ, застосовано штраф за неналежне управління ризиками, невиконання банком обов'язку відмовитися від обслуговування клієнта у передбачених законодавством випадках, ненадання регулятору інформації та документів.

Крім того, банк отримав письмове попередження за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів та фінансовому моніторингу їх операцій.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу у січні-червні застосував штрафні санкції до десяти банків.