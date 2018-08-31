Долар в обмінниках подорожчав до 28,40 гривень, євро - до 33,20

Продати долари можна за 28,20 гривні, євро - за 32,60 гривні.

Вартість долара в обмінних пунктах київських сьогодні, 31 серпня, зросла до 28,40 гривні, євро – до 33,20 гривні.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 28,20 гривні, євро - за 32,60 гривні за одну грошову одиницю.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до 11:00 встановилися на рівні 28,22/28,27 гривні/долар.

Довідка УНІАН. Українська гривня після зміцнення минулого тижня відновила падіння. У четвер, 30 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,25/28,29 гривні/долар.

Нацбанк пояснює черговий виток девальвації гривні виплатами відшкодування з ПДВ.

Історичний мінімум курсу української гривні по відношенню до долара США був зафіксований в лютому 2015 року і склав 30,01 гривні/долар.