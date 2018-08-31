Стало відомо, коли в Україні зросте "мінімалка" та пенсії

За словами віце-прем'єра Павла Розенка, мінімальна зарплата гарантовано збільшиться з 1 січня 2019 року.

Кабінет міністрів України з 1 січня 2019 року гарантовано підвищить рівень мінімальної зарплати, про що в ефірі одного з телеканалів заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

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За його словами, приводом для такої впевненості є рівень зростання національної економіки.

"Я сподіваюся, що ці 2,5-3% економічного зростання українська економіка дасть, і це дає нам підстави говорити, що у нас з'явиться в наступному році ресурс і підвищення пенсій, і для підвищення заробітних плат. Я вже точно можу гарантувати, що з 1 січня 2019 року буде підвищено розмір мінімальної заробітної плати... Будуть підвищуватися соціальні стандарти, хоча нам хотілося б, щоб вони зростали швидше", - сказав він.

Що стосується рівня мінімальної зарплати, який буде встановлений з нового року, то, за словами Розенка, поки за орієнтир взято сума 4200 гривень.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін планує в цьому році забезпечити зростання середньої зарплати в Україні до 10 тисяч гривень, про що заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.