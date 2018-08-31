Кабмін до середини вересня внесе до Ради проект держбюджету-2019 – Розенко
Кабінет міністрів України внесе до Верховної Ради проект державного бюджету на 2019 до 15 вересня, як це і передбачено чинним законодавством.
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Про це в ефірі одного з телеканалів заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.
"Минулого року уряд вперше за всю історію незалежності забезпечило конституційне подання повного бюджету у Верховну Раду до 15 вересня. Я переконаний, що і в цьому році уряд 15 вересня, може навіть трохи раніше, передасть проект Державного бюджету до Верховної Ради, його депутати зможуть отримати", - сказав він.
За словами віце-прем'єра, значна частина коштів державного бюджету буде спрямована на подальше посилення обороноздатності країни та підвищення грошового забезпечення військовослужбовців.
"Це наш обов'язок і ми його виконаємо", - наголосив про це в ефірі одного з телеканалів заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.
Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України за січень-липень 2018 року виконаний з дефіцитом на рівні 13,356 мільярда гривень проти 27,003 мільярда гривень профіциту за аналогічний період попереднього року.