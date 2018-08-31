Кабмін до середини вересня внесе до Ради проект держбюджету-2019 – Розенко

За його словами, значна частина коштів держбюджету буде спрямована на подальше посилення обороноздатності країни та підвищення грошового забезпечення військовослужбовців.

Кабінет міністрів України внесе до Верховної Ради проект державного бюджету на 2019 до 15 вересня, як це і передбачено чинним законодавством.

Читайте такожКабмін почав підготовку для отримання чергового траншу МВФ

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

"Минулого року уряд вперше за всю історію незалежності забезпечило конституційне подання повного бюджету у Верховну Раду до 15 вересня. Я переконаний, що і в цьому році уряд 15 вересня, може навіть трохи раніше, передасть проект Державного бюджету до Верховної Ради, його депутати зможуть отримати", - сказав він.

За словами віце-прем'єра, значна частина коштів державного бюджету буде спрямована на подальше посилення обороноздатності країни та підвищення грошового забезпечення військовослужбовців.

"Це наш обов'язок і ми його виконаємо", - наголосив про це в ефірі одного з телеканалів заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України за січень-липень 2018 року виконаний з дефіцитом на рівні 13,356 мільярда гривень проти 27,003 мільярда гривень профіциту за аналогічний період попереднього року.