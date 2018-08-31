Гройсман переконаний у продовженні співпраці України з МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду працюватиме в Україні 6 по 19 вересня.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний у продовженні співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

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Про це він заявив під час робочого візиту в Харківську область.

За словами прем'єра, він очікує конструктивної роботи від місії МВФ, прибуття якого очікується 6 вересня.

"З 6 по 19 вересня приїде місія, ми готові до конструктивної, професійній роботі. Я дуже оптимістично дивлюся на те, що ми продовжимо співпрацю, я в цьому переконаний", - сказав він.

Довідка УНІАН. Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 мільярда доларів, з яких Україна отримала 8,7 мільярда доларів, закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 мільярда доларів.

12 липня Рада прийняла поправку до закону про судоустрій, що передбачає розгляд Вищим антикорупційним судом всіх віднесених до його юрисдикції справ, включаючи всі нові апеляції з відповідним рішенням, винесеним судами першої інстанції. На цій поправці наполягав МВФ.

Крім ухвалення антикорупційного законодавства, для продовження співпраці з Фондом уряду потрібно переглянути ціни на газ та внести відповідні коригування для збалансування бюджету поточного року.