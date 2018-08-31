Профіцит платіжного балансу України скоротився майже в 6 разів

У липні платіжний баланс зведений з дефіцитом 170 млн дол.

Платіжний баланс України за січень-липень 2018 року зведено з профіцитом 137 млн дол., Що в 5,6 раза менше від профіциту за аналогічний період 2017 року на рівні 764 млн дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, в липні платіжний баланс зведено з дефіцитом 170 млн дол.

Негативне сальдо поточного рахунку становить 1,102 млрд дол. у липні та 1,715 млрд дол. - з початку року.

Приплив по фінансовому рахунку станогвив 902 млн дол. у липні та 1,824 млрд дол. - з початку року.

Як повідомляв УНІАН, профіцит платіжного балансу України за 2017 рік становить 2,566 млрд дол., що вдвічі більше від профіциту за 2016 рік, при цьому баланс було зведено з профіцитом третій рік поспіль.