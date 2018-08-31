На тютюновому ринку починається цінова війна - ЗМІ

Клієнти тютюнового дистриб'ютора-монополіста TEDIS Ukraine нібито отримали лист від компанії JTI Україна про те, що з 22 серпня сигарети ТМ «LD KS Special Blue» будуть відвантажуватися за новою ціною – 20 грн. за пачку.

Про це повідомляє Деньги.UA. Як пишуть журналісти, виробник «рекомендував» роздрібним точкам продавати ці сигарети по 21 грн. за пачку. Хоча, кілька тижнів тому в роздрібній торгівлі сигарети ТМ «LD KS Special Blue» коштували 27,3 грн за пачку.

"З точки зору чинної нормативної бази, ніяких порушень не допущено – максимальна роздрібна ціна пачки сигарет, регламентована діючим законодавством України - 26 грн (+5% розмір регіонального акцизного збору). Але, мотиви компанії JTI очевидні - почати нову цінову війну в сегменті доступних сигарет. По-перше, знизяться продажі у інших виробників недорогих сигарет, тому що різниця в ціні на 3-4 гривні є досить значущою для українського курця. По-друге, компанія заробить швидкі гроші, оскільки човники прикордонних з Європою областей миттєво скуплять дешеві сигарети і контрабандою відправлять їх у ту ж Польщу, де вартість найбільш доступної тютюнової пачки близько 13 злотих (а це практично 100 грн.)", - пише видання.

По-третє, зазначають журналісти, стає очевидним, чому компанія JTI Україна є одним з послідовних прихильників введення мінімальних роздрібних цін (МРЦ) на тютюнові вироби, поряд з «Філіп Морріс Україна» і «В. А. Т.-Прилуки».

"В 2016-2018 роках в парламент з їх подачі подавалося кілька законопроектів про МРЦ, які, врешті-решт «вилилися» в лобійований міжнародними компаніями законопроект «Про внесення змін до статті 221 Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування тютюнових виробів». У ньому пропонується введення коефіцієнтів до суми акцизного податку в залежності від вартості сигарет – що нижча ціна, то вищий коефіцієнт. По суті, для ринку встановлять мінімальну вартість сигарет, нижче якої опускатися не можна. Нескладно помітити, що цін на найбільш маржинальні преміальні бренди і бренди «середній+» такий механізм не торкнеться. Зате з ринку будуть витіснений найбільш популярний сегмент дешевих сигарет з фільтром - причини тиску на Кабмін і депутатів, очевидні", - йдеться в статті.

На думку журналістів, вигода державі від таких ініціатив досить сумнівна.

"Нагадаємо, що в кінці 2015 р. четвірка транснаціональних компаній вже знижувала одночасно ціни на сигарети на 3-4 грн/пачку, що призвело до бюджетних втрат у вигляді недоотриманого акцизного збору і податку на прибуток. Випадок приверну увагу АМКУ, який обвинуватив дистриб'ютора «Тедіс» у зловживанні монопольним становищем та оштрафував компанію на 431 млн. грн. Щодо виробників також було порушено справу про підозру у антиконкурентном ціновій змові, яке, втім, наслідків не мало", - йдеться в матеріалі.