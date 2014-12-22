Центробанк Казахстану прийняв рішення з 2015 року змінити коридор інфляції

З 2015 року Національний банк Казахстану змінить діапазон інфляції з нинішнього рівня 6-8%, йдеться в стратегічному плані Нацбанку на 2014-2018 роки, передають "Новости-Казахстан".

Читайте такожКазахстан відмовився підтримувати заборону Росією білоруських продуктівЗгідно з документом, опублікованим в понеділок, 22 грудня, на сайті відомства, в 2015 році діапазон допустимих значень інфляції буде встановлений на рівні 5-8%. Між тим, в період з 2016 по 2018 роки коридор буде встановлений на рівні 5-7%.

Офіційна ставка рефінансування, яка з серпня 2012 року складає 5,5%, в період до 2018 року може змінюватися в тому ж діапазоні, що й інфляція.

За 11 місяців поточного року інфляція в Казахстані склала 6,9% (листопад 2014 року до грудня 2013 року). У річному вираженні (листопад 2014 року до листопада 2013 року) цей показник встановився на рівні 7,6%.

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