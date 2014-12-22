Курс російського рубля продовжує зростати після рекордного обвалу
10:37, 22 грудня 2014Фінанси
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Російський рубль зміцнився до долара і євро на відкритті торгів.
REUTERS
До 9:10 курс долара до рубля на Московській біржі знизився на 2,17 рубля порівняно з рівнем закриття попереднього дня і склав 55,38 рубля, передає ТАСС.
Євро подешевшав до рубля на 3,56 рубля, таким чином, курс європейської валюти склав 68,91 рубля.
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