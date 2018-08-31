Купуємо більше, ніж продаємо: дефіцит зовнішньої торгівлі України зріс на третину

У тому числі дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс на 34,3%.

Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за січень-липень 2018 року зведено з дефіцитом на рівні 5,503 млрд дол., що на 33% вище за дефіцит за аналогічний період 2017 року у розмірі 4,139 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за зазначений період зріс на 34,3% - до 6,004 млрд дол., профіцит зовнішньої торгівлі послугами зріс у 1,5 разу - до 501 млн дол.

За інформацією НБУ, істотне прискорення зростання імпорту в липні відбулося за рахунок закупівлі продукції машинобудування, продовольчих товарів, промислових виробів, а також енергетичного імпорту.

Довідка УНІАН. За оцінками Державної служби статистики, зовнішньоторговельний баланс України за 2017 рік зведено з дефіцитом 2,625 млрд дол. проти 541,6 млн дол. профіциту за попередній рік.

Національний банк оцінив дефіцит зовнішньої торгівлі товарами і послугами України в 2017 році в 6,848 млрд дол., що на 25,2% більше за дефіцит 2016 року.