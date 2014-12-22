У Білорусі на два роки заборонено операції з валютою на позабіржовому ринку

Операції купівлі-продажу іноземної валюти на позабіржовому валютному ринку Білорусі здійснюватися не будуть до 1 січня 2017 року, за винятком операцій з Нацбанком. Така інформація міститься в постанові правління Національного банку Білорусі, яка набула чинності з 19 грудня 2014 року, передає БЕЛТА.

Читайте такожЛукашенко на зустрічі з Порошенком: «Треба буде від Білорусі щось - скажи, ми тобі за добу все зробимо»У документі підкреслюється, що до зазначеної дати на біржовому валютному ринку операції купівлі-продажу іноземної валюти будуть відбуватися без обмеження по сумах угод. Обов'язковим реквізитом заявок на купівлю іноземної валюти на біржовому валютному ринку є максимальний курс купівлі іноземної валюти, за яким дані заявки можуть бути виконані.