Сбербанк Росії підвищив ставку з іпотеки до 15% і припинив автокредитування

Сбербанк Росії з 22 грудня припинив прийом заявок на автокредитування і частину іпотечних продуктів (будівництво житлових будинків, заміської нерухомості і гаражів), передає ТАСС.

Читайте такожРосіяни масово вилучають з банків готівку: Сбербанк став головною жертвою панікиОдночасно Сбербанк підвищив ставки на 2 процентних пункту (п.п.) за знову прийнятими заявками на базові продукти іпотечного кредитування, на придбання готового і споруджуваного житла, які тепер становлять від 14,5% до 16,0% річних у рублях.

Також Сбербанк збільшив розмір мінімального початкового внеску з 10-15% до 20%, а на продукт "Іпотека за двома документами" - з 40% до 50%.

Крім того, банк скоротив максимальний термін, протягом якого клієнт повинен знайти квартиру, з чотирьох до двох місяців.

"За укладеними кредитними угодами Сбербанк не підвищував і не планує підвищувати відсоткові ставки", - підкреслюють в банку.

Одночасно Сбербанк вводить надбавки до ставки по іпотеці: +0,5 процентного пункту (п. п.), якщо клієнт не є зарплатним для банку, +1 п. п. на період до реєстрації іпотеки, а також +1 п. п. при відмові від страхування життя і здоров'я позичальника відповідно до вимог банку.

Читайте такожЗахідні банки почали згортати рублеві операціїТаким чином, при невиконанні цих умов ставка може становити 17,5%, що відповідає ставками в інших банках.

Підвищення ставок банками Росії викликане зростанням ключової ставки ЦБ РФ з 10,5% до 17% річних.